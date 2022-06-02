На месте работали полицейские и взрывотехники
Вчера, 1 июня, в пригороде Улан-Удэ нашли мины, к счастью, учебные. Они были зарыты на поляне в трёх километрах от садоводческого товарищества «Солнечный».
- Подозрительные предметы обнаружил мужчина, который с помощью металлоискателя осуществлял поиски металлолома. Гражданин сообщил о находке в правоохранительные органы. Сотрудники полиции оцепили территорию, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН. Сотрудники группы разминирования в ходе обследования установили, что найденные предметы – это учебные противотанковые минами, подверженные коррозии.
Мины, не представляющие угрозу, сегодня будут утилизированы.
Как сообщал «Байкал-Daily», 31 мая в километре от посёлка Онохой Заиграевского района местный житель увидел на свалке артиллерийские снаряды.
В начале мая в Сотниково мужчина обнаружил в кювете миномётную мину (к счастью, без взрывателя).
В ноябре 2021 года в Улан-Удэ на улице Советская неизвестные выбросили на обочине дороге миномётную мину со следами коррозии.
В Бурятии мужчина с металлоискателем нашёл мины
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