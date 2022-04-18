Улан-удэнец нашёл на купленном участке снаряд

В Улан-Удэ взрывотехники ОМОН обследовали снаряд. Его обнаружили в садоводческом некоммерческом товариществе «Сибиряк».
Улан-удэнец купил в СНТ себе участок с домом. Приехав сюда для уборки, мужчина и нашёл на своём участке снаряд.
- На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН. Прибывшие сотрудники группы разминирования в ходе обследования установили, что найденный предмет является 85-мм снарядом, подверженным коррозии, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Находка передана для дальнейшей утилизации.
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 апреля, в Улан-Удэ на территории заброшенной автозаправочной станции обнаружили гранату, которая оказалась учебной.
В декабре 2021 года в 500 метрах от посёлка Онохой Заиграевского района на берегу замёрзшей протоки в кустах прохожий нашёл снаряд.
В ноябре в Улан-Удэ супруги во время прогулки случайно нашли учебный снаряд.