В Бурятии спасатели вывели из леса заблудившегося сборщика дикоросов

Мужчина своевременно не вышел в установленное место встречи
Днём, 23 июля, в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в лесу Тункинского района заблудился человек. Выяснилось, что мужчина потерялся во время сбора ягод. За помощью к спасателям обратилась его родственница. По её словам, зять своевременно не вышел в условную точку сбора и не взял с собой мобильный телефон.
Прибыв на место, спасатели оперативно обследовали местность Шабарта. Мужчину обнаружили недалеко от заданной точки поиска. Благодаря своевременной помощи спасателей, мужчину доставили в населённый пункт в удовлетворительном состоянии, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
- Собираясь в лес, предупредите родственников и знакомых, сообщите в какую местность вы идёте, и старайтесь не менять намеченного маршрута. Наденьте яркую одежду, возьмите с собой нож, спички (надёжно защитив их от влаги полиэтиленом), запас воды и еды, а главное, заряженный телефон. Почему главное телефон? Сегодня в смартфонах есть много различных приложений, которые позволяют узнать координаты местоположения. Это значительно упростить работу спасателей по вашему поиску, - советуют специалисты.
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Происшествия, Фото:
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