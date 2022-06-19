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В Улан-Удэ при взрыве в гараже пострадал мужчина

В Улан-Удэ при взрыве в гараже пострадал мужчина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Горожанин госпитализирован

В Улан-Удэ сегодня днём произошёл взрыв газовоздушной смеси в гараже.

- Произошёл хлопок газовоздушной смеси. Газовый баллон не повреждён, возгорания не было. Пострадал мужчина, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

Как отметили в минздраве Бурятии, состояние пострадавшего средней тяжести, стабильное.

- Сегодня около 14:00 в медицинскую организацию города поступил пациент, пострадавший в результате взрыва. Медицинские работники действовали оперативно, на данный момент состояние пациента средней тяжести, стабильное, - прокомментировали в министерстве.

происшествия госпитализация

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