В Улан-Удэ при взрыве в гараже пострадал мужчина

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Горожанин госпитализирован



В Улан-Удэ сегодня днём произошёл взрыв газовоздушной смеси в гараже.



- Произошёл хлопок газовоздушной смеси. Газовый баллон не повреждён, возгорания не было. Пострадал мужчина, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



Как отметили в минздраве Бурятии, состояние пострадавшего средней тяжести, стабильное.



- Сегодня около 14:00 в медицинскую организацию города поступил пациент, пострадавший в результате взрыва. Медицинские работники действовали оперативно, на данный момент состояние пациента средней тяжести, стабильное, - прокомментировали в министерстве.



