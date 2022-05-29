В Бурятии мужчина спас соседей во время ночного пожара

В результате пожара дом полностью выгорел изнутри, огнём уничтожены веранда и надворные постройки



Сегодня ночью в посёлке Сахарный Завод Бичурского района горел жилой дом.



Во время возникновения пожара жильцы находились дома, спали. Хозяйку дома и её сожителя разбудил сосед, который вышел ночью на улицу и увидел, что на территории соседнего участка пожар. Мужчина не растерялся, он сразу кинулся на помощь к соседям: начал стучать в окно со стороны улицы, чтобы разбудить соседку. Проснувшись от стука в окно, жители дома, взяв с собой документы и некоторые вещи, пытались эвакуироваться через дверь, но веранда к этому времени была полностью охвачена огнем, тогда они эвакуировались через окно, только после этого вызвали пожарную охрану.



- К ликвидации возгорания были привлечены огнеборцы 15-го Бичурского отряда ГПС Бурятии и местные жители. На момент прибытия пожарных горели надворные постройки, веранда и крыша дома, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



В результате дом полностью выгорел изнутри, огнём уничтожены крыша дома, веранда и надворные постройки на общей площади 110 кв. м. в их числе: гараж, 2 тепляка, баня и стайка. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.



