В Бурятии мужчина спас соседей во время ночного пожара

В результате пожара дом полностью выгорел изнутри, огнём уничтожены веранда и надворные постройки
Сегодня ночью в посёлке Сахарный Завод Бичурского района горел жилой дом.
Во время возникновения пожара жильцы находились дома, спали. Хозяйку дома и её сожителя разбудил сосед, который вышел ночью на улицу и увидел, что на территории соседнего участка пожар. Мужчина не растерялся, он сразу кинулся на помощь к соседям: начал стучать в окно со стороны улицы, чтобы разбудить соседку. Проснувшись от стука в окно, жители дома, взяв с собой документы и некоторые вещи, пытались эвакуироваться через дверь, но веранда к этому времени была полностью охвачена огнем, тогда они эвакуировались через окно, только после этого вызвали пожарную охрану.
- К ликвидации возгорания были привлечены огнеборцы 15-го Бичурского отряда ГПС Бурятии и местные жители. На момент прибытия пожарных горели надворные постройки, веранда и крыша дома, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате дом полностью выгорел изнутри, огнём уничтожены крыша дома, веранда и надворные постройки на общей площади 110 кв. м. в их числе: гараж, 2 тепляка, баня и стайка. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
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Происшествия, Фото:
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