Возгорание произошло в посёлке Майла Хоринского района
Вечером, 29 апреля в посёлке Майла Хоринского района произошло возгорание на территории частного домовладения, горели: дом, веранда и сарай. К ликвидации возгорания были привлечены огнеборцы 11-го Хоринского отряда государственной противопожарной службы Бурятии , добровольные пожарные команды села Майла и лесная охрана.
Первыми на ликвидацию пожара прибыли добровольные пожарные. На момент прибытия первого подразделения дом горел полностью, огонь распространился на веранду, сарай и забор, сообщает пресс-служба республиканское агентство ГО и ЧС.
В результате пожара огонь уничтожил полностью дом, веранду и забор. Общая площадь пожара составила 85,5 квадратных метра. Пострадавших нет.
Отмечается, что на момент возгорания хозяева находились в гостях. По версии дознавателей ГУ МЧС России по Бурятии, предположительной причиной пожара послужило нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а именно - короткое замыкание в распределительной коробке, автоматы аварийного отключения не сработали.
В посёлке Бурятии при пожаре полностью сгорел дом
Происшествия, Фото:
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