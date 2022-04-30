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В посёлке Бурятии при пожаре полностью сгорел дом

В посёлке Бурятии при пожаре полностью сгорел дом
Происшествия,  Фото:Pexels
Возгорание произошло в посёлке Майла Хоринского района

Вечером, 29 апреля в посёлке Майла Хоринского района произошло возгорание на территории частного домовладения, горели: дом, веранда и сарай. К ликвидации возгорания были привлечены огнеборцы 11-го Хоринского отряда государственной противопожарной службы Бурятии , добровольные пожарные команды села Майла и лесная охрана.

Первыми на ликвидацию пожара прибыли добровольные пожарные. На момент прибытия первого подразделения дом горел полностью, огонь распространился на веранду, сарай и забор, сообщает пресс-служба республиканское агентство ГО и ЧС.

В результате пожара огонь уничтожил полностью дом, веранду и забор. Общая площадь пожара составила 85,5 квадратных метра. Пострадавших нет.

Отмечается, что на момент возгорания хозяева находились в гостях. По версии дознавателей ГУ МЧС России по Бурятии, предположительной причиной пожара послужило нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а именно - короткое замыкание в распределительной коробке, автоматы аварийного отключения не сработали.
Пожар Бурятия короткое замыкание

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