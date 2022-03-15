Дверь пришлось вскрывать спасателям
14 марта в городе Северобайкальск в закрытой квартире обнаружили тело 67-летнего мужчины. О происшествии сообщили в группе «Северобайкалье-инфо», информацию «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Обеспокоенные местные жители позвонили в пожарную часть и сообщили, что квартира пожилого мужчины заперта изнутри, а сам он не появляется.
Пожарные сразу передали сообщение в поисково-спасательное подразделение. Спасатели выехали на место и вскрыли дверь в присутствии полицейские.
В закрытой квартире обнаружили тело пенсионера. Он умер естественной смертью.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале в Гусиноозёрске 48-летняя местная жительница три дня не отвечала на телефонные звонки и не открывала дверь родственникам. Они вызвали спасателей, которые вскрыли дверь и обнаружили женщину мёртвой.
В декабре 2021 года улан-удэнка попросила помощи у спасателей. Её отец не выходил на связь месяц. Выяснилось, что он также умер в своей квартире в одиночестве.
В Бурятии пенсионера нашли мёртвым в квартире
Происшествия, Фото:
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