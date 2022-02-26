Женщина несколько дней не выходила на связь с родственниками
21 февраля в Бурятскую Республиканскую поисково-спасательную службу обратился житель города Гусиноозерска. Он сообщил, что их родственница не выходит на связь. 48-летняя женщина проживала в квартире одна, около трёх дней не отвечала на телефонные звонки и не открывала дверь родственникам.
Спасатели в присутствии сотрудника полиции проникли в квартиру через окно третьего этажа, обеспечив доступ в квартиру родственникам и полиции.
- В квартире была обнаружена женщина без признаков жизни. Предположительно, она умерла несколько дней назад, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии в квартире обнаружили труп женщины
Происшествия, Фото:
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