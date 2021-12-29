Спасателям пришлось забираться в квартиру через балкон
Вчера, 28 декабря, жительница Улан-Удэ обратилась за помощью к спасателям. Женщина рассказала, что отец уже месяц не выходит на связь – он не отвечает на телефонные звонки и не открывает дверь.
На место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вместе с полицейскими.
- Прибывшие на место работники спасательной службы проникли в квартиру через балкон четвёртого этажа и обеспечили доступ в квартиру для полицейских. В квартире было обнаружено тело мужчины, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Обстоятельства смерти выясняются. Также устанавливается, сколько времени труп пролежал в квартире.
В Бурятии в запертой квартире нашли труп
Происшествия, Фото:
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