В Бурятии в запертой квартире нашли труп

Спасателям пришлось забираться в квартиру через балкон



Вчера, 28 декабря, жительница Улан-Удэ обратилась за помощью к спасателям. Женщина рассказала, что отец уже месяц не выходит на связь – он не отвечает на телефонные звонки и не открывает дверь.



На место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вместе с полицейскими.



- Прибывшие на место работники спасательной службы проникли в квартиру через балкон четвёртого этажа и обеспечили доступ в квартиру для полицейских. В квартире было обнаружено тело мужчины, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Обстоятельства смерти выясняются. Также устанавливается, сколько времени труп пролежал в квартире.









