Возле корпуса БГУ собака укусила девушку
В паблике «Бурятия - Онлайн» размещено видео плачущей девушки, которая сообщает, что её укусила собака возле четвёртого корпуса БГУ, что на улице Пушкина. Нападение зафиксировано и подтверждено травматологом приёмного отделения больницы скорой помощи.
Подписчики выражают своё возмущение очередным нападением бездомной собаки:
- У меня возле дома была одна, а теперь уже пять, они же кучками потом собираются.
- Сколько ещё нужно таких случаев, чтобы государство приняло меры?
Мэрия Улан-Удэ, в свою очередь, сообщает, что на постоянной основе проводит рейды по отлову безнадзорных животных.
Как ранее сообщил «Байкал Daily», агрессивные животные держат в страхе жителей райцентра в пригородном Иволгинском районе. 1 марта в селе Иволгинск местные жители заметили стаи собак. По их словам, животные агрессивные.
В середине февраля в Заиграевском районе собака напала на 10-летнего мальчика, покусав его за ноги.
9 февраля от нападения хозяйских собак в Улан-Удэ пострадали врач и почтальон. 10 февраля, стая бездомных собак набросилась в парке «Юбилейный» на женщину с ребёнком на руках. Ряд нападений произошёл также в январе.
Нападения собак продолжаются в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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