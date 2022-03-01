 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 марта

28 февраля

Популярное

Нападения собак продолжаются в Улан-Удэ

Нападения собак продолжаются в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Возле корпуса БГУ собака укусила девушку

В паблике «Бурятия - Онлайн» размещено видео плачущей девушки, которая сообщает, что её укусила собака возле четвёртого корпуса БГУ, что на улице Пушкина. Нападение зафиксировано и подтверждено травматологом приёмного отделения больницы скорой помощи.

Подписчики выражают своё возмущение очередным нападением бездомной собаки:

- У меня возле дома была одна, а теперь уже пять, они же кучками потом собираются.

- Сколько ещё нужно таких случаев, чтобы государство приняло меры?

Мэрия Улан-Удэ, в свою очередь, сообщает, что на постоянной основе проводит рейды по отлову безнадзорных животных.

Как ранее сообщил «Байкал Daily», агрессивные животные держат в страхе жителей райцентра в пригородном Иволгинском районе. 1 марта в селе Иволгинск местные жители заметили стаи собак. По их словам, животные агрессивные.

В середине февраля в Заиграевском районе собака напала на 10-летнего мальчика, покусав его за ноги.

9 февраля от нападения хозяйских собак в Улан-Удэ пострадали врач и почтальон. 10 февраля, стая бездомных собак набросилась в парке «Юбилейный» на женщину с ребёнком на руках. Ряд нападений произошёл также в январе.

собаки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ вырубают деревья около 140 квартала
В Улан-Удэ вырубают деревья около 140 квартала
Происшествия, 01.03.2022
Тревогу о том, что ночами рубят лес, забили местные жители
Житель Бурятии убил палкой мужчину и женщину
Житель Бурятии убил палкой мужчину и женщину
Происшествия, 01.03.2022
Погибли женщина и сосед, пришедший к ней на помощь
Жителей пригорода Улан-Удэ пугает стая собак
Жителей пригорода Улан-Удэ пугает стая собак
Происшествия, 01.03.2022
Агрессивные животные держат в страже жителей райцентра
В Бурятии наркоманы везли марихуану под видом мяса
В Бурятии наркоманы везли марихуану под видом мяса
Происшествия, 01.03.2022
Автомобиль с мешками марихуаны остановили сотрудники ГИБДД
В Бурятии на Байкале «Нива» провалилась в промоину
В Бурятии на Байкале «Нива» провалилась в промоину
Происшествия, 01.03.2022
Происшествие случилось на северном Байкале
В Улан-Удэ горе-вор растерял 155 тысяч и свои документы
В Улан-Удэ горе-вор растерял 155 тысяч и свои документы
Происшествия, 01.03.2022
Вор спрятался под тентом, чтобы обчистить павильон стройматериалов
Убийцу из Забайкалья спустя 18 лет нашли в Краснодаре
Убийцу из Забайкалья спустя 18 лет нашли в Краснодаре
Происшествия, 01.03.2022
Мужчина подделал документы и сменил фамилию
За год в Бурятии в ДТП погибли пять детей
За год в Бурятии в ДТП погибли пять детей
Происшествия, 01.03.2022
Более 160 детей получили различные травмы
В последний день зимы на дорогах Бурятии поймали 26 пьяных водителей
В последний день зимы на дорогах Бурятии поймали 26 пьяных водителей
Происшествия, 01.03.2022
За минувшие сутки ДТП с пострадавшими не произошло
В Улан-Удэ студентка, сбитая автомобилем, отсудила компенсацию
В Улан-Удэ студентка, сбитая автомобилем, отсудила компенсацию
Происшествия, 01.03.2022
После наезда девушка встаёт с кровати только с помощью костылей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^