Агрессивные животные держат в страже жителей райцентра
1 марта в селе Иволгинск местные жители заметили стаи собак. По их словам, животные агрессивные. О псах на самовыгуле сельчане сообщили в группу «Иволга-инфо. 24/7» с просьбой к властям принять меры.
Местные жители пишут:
«Вот такая стая агрессивных собак с утра бегают по центру Иволгинска»,
«Отправляю вам фото из ограды отдела культуры. Стая собак, девять особей. Куда можно скинуть?»,
«Гуляют в ограде школы, примите меры».
Как выяснилось, на сегодня отлов безнадзорных животных в Иволгинске не производится. Торги по выбору подрядчика на отлов ещё не завершены. Пока сейчас соблюдать правила безопасности.
- Земляки, сейчас отлов не производится. Объявлены торги. Подрядчика определят после 15 марта. Сейчас очень важно соблюдать правила содержания собак, - сообщили в «Иволга-инфо. 24/7».
Сельчан, знающих владельцев собак с фото, просят сообщить в отдел муниципального контроля. Хозяев привлекут за нарушение правил регистрации, выгула домашних животных.
Жителей пригорода Улан-Удэ пугает стая собак
Происшествия, Фото:
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