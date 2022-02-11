В улан-удэнском парке на женщину с ребёнком напала стая собак

Пострадавшая считает, что если бы не прохожие, собаки бы «съели»
В парке «Юбилейный» в Улан-Удэ на женщину с ребёнком на руках напала стая собак. Их спасли прохожие, но собаки успели сильно укусить горожанку за руку. Фотография укуса размещена в паблике «Онлайн-Бурятия».
- В парке «Юбилейный» напали на девушку с ребёнком. Если так оставить, эта же свора может напасть на детей, не дай бог, рядом никого не окажется. И случится трагедия, как в Забайкальском крае, - отмечается в сообщении.
Пострадавшая написала, что всё случилось в 10 утра сегодня, 11 февраля. Собак было больше десяти.
- Если бы не прохожие женщины, они бы меня съели. Ещё плюс на руках у меня была дочь. Самый страшный день, я успела убежать, но всё равно один меня успел меня укусить, - рассказала пострадавшая.
На сообщение оперативно отреагировала мэрия Улан-Удэ.
- Добрый день! Группа отлова по этому нападению работает в парке «Юбилейный», о результатах сообщим дополнительно, - сообщили в администрации города.
Пользователи, между тем, рассказывают, что и на территории ВСГУТУ тоже нападают на людей бездомные собаки. И в Загорске.
- Восточный, тоже одни собаки. Только что и делают, как налетают. С ребёнком невозможно нормально в сад уйти! Вчера вообще на Туполева, на мужчину собака напала!
Горожане обращаются к мэру города и главе Бурятии.
- Так это действительно так, разберитесь, пожалуйста, парк предназначен для прогулок, занятий спортом. А там поселились собаки, и они рычат очень сильно, а особенно на людей с колясками. Это очень страшно, они наполовину чипированы. У нас была похожая ситуация, но мы тут же позвонили в администрацию парка, и никто не отреагировал, а их там на горе возле отведенного места для выгула вообще целая стая, чего вы ждёте? Люди боятся гулять в парке.
Этой зимой в Улан-Удэ произошёл ряд нападений собак (как бездомных, так и домашних) на людей. Так, вечером 12 января на остановке «КПП» агрессивная собака набросилась на вышедшую из автобуса горожанку, покусав её за лицо. В тот же день стая агрессивных собак покусала сразу нескольких человек в микрорайоне Орешкова.
В конце января глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ, согласно которому крупных собак после отлова не будут возвращать на улицу, а оставят в приютах. На волю больше не будут выпускать собак высотой в холке больше 25 сантиметров. Бурятия стала первым регионом, пошедшим на такой шаг.
- Собака сегодня ведёт себя спокойно, а в наших условиях: зима, морозы, отсутствие кормовой базы, любая собака становится агрессивной. И поэтому отследить момент, когда собака агрессивная, когда не агрессивная, практически невозможно. С учётом того, что бродячие собаки представляют реальную угрозу для людей, принято такое решение. Всех собаки, которые могут представлять угрозу человеку (выше 25 см в холке) – считать потенциально агрессивными, содержать их в вольерах и не выпускать, - пояснял Алексей Цыденов, добавив, что «люди дороже».
В улан-удэнском парке на женщину с ребёнком напала стая собак
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мошенники пять месяцев уверяли её вкладывать в «инвестиции»
Женщина забыла забрать крупную сумму, отвлекшись на телефон
Убийство произошло на глазах двух детей
Пострадавшая считает, что если бы не прохожие, собаки бы «съели»
Виновники ДТП обязаны восстанавливать ущерб за сбитые ограждения
Проверка состоялась вечером в четверг
Наркозависимый мужчина получил условный срок
Сейсмособытия случились с разницей в несколько часов
Причиной возгорания стала детская шалость
Адвокат пытался убедить присяжных в невиновности своего подзащитного
Перед судом предстанут двое жителей Тулуна
Раненый закрывался руками и табуретом
Следователи проверяют версию о том, что машинист умер от физического перенапряжения
Сгорела крыша
Огонь потушили росгвардейцы