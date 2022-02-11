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В улан-удэнском парке на женщину с ребёнком напала стая собак

В улан-удэнском парке на женщину с ребёнком напала стая собак
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пострадавшая считает, что если бы не прохожие, собаки бы «съели»

В парке «Юбилейный» в Улан-Удэ на женщину с ребёнком на руках напала стая собак. Их спасли прохожие, но собаки успели сильно укусить горожанку за руку. Фотография укуса размещена в паблике «Онлайн-Бурятия».

- В парке «Юбилейный» напали на девушку с ребёнком. Если так оставить, эта же свора может напасть на детей, не дай бог, рядом никого не окажется. И случится трагедия, как в Забайкальском крае, - отмечается в сообщении.

Пострадавшая написала, что всё случилось в 10 утра сегодня, 11 февраля. Собак было больше десяти.

- Если бы не прохожие женщины, они бы меня съели. Ещё плюс на руках у меня была дочь. Самый страшный день, я успела убежать, но всё равно один меня успел меня укусить, - рассказала пострадавшая.

На сообщение оперативно отреагировала мэрия Улан-Удэ.

- Добрый день! Группа отлова по этому нападению работает в парке «Юбилейный», о результатах сообщим дополнительно, - сообщили в администрации города.

Пользователи, между тем, рассказывают, что и на территории ВСГУТУ тоже нападают на людей бездомные собаки. И в Загорске.

- Восточный, тоже одни собаки. Только что и делают, как налетают. С ребёнком невозможно нормально в сад уйти! Вчера вообще на Туполева, на мужчину собака напала!

Горожане обращаются к мэру города и главе Бурятии.

- Так это действительно так, разберитесь, пожалуйста, парк предназначен для прогулок, занятий спортом. А там поселились собаки, и они рычат очень сильно, а особенно на людей с колясками. Это очень страшно, они наполовину чипированы. У нас была похожая ситуация, но мы тут же позвонили в администрацию парка, и никто не отреагировал, а их там на горе возле отведенного места для выгула вообще целая стая, чего вы ждёте? Люди боятся гулять в парке.

Этой зимой в Улан-Удэ произошёл ряд нападений собак (как бездомных, так и домашних) на людей. Так, вечером 12 января на остановке «КПП» агрессивная собака набросилась на вышедшую из автобуса горожанку, покусав её за лицо. В тот же день стая агрессивных собак покусала сразу нескольких человек в микрорайоне Орешкова.

В конце января глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ, согласно которому крупных собак после отлова не будут возвращать на улицу, а оставят в приютах. На волю больше не будут выпускать собак высотой в холке больше 25 сантиметров. Бурятия стала первым регионом, пошедшим на такой шаг.

- Собака сегодня ведёт себя спокойно, а в наших условиях: зима, морозы, отсутствие кормовой базы, любая собака становится агрессивной. И поэтому отследить момент, когда собака агрессивная, когда не агрессивная, практически невозможно. С учётом того, что бродячие собаки представляют реальную угрозу для людей, принято такое решение. Всех собаки, которые могут представлять угрозу человеку (выше 25 см в холке) – считать потенциально агрессивными, содержать их в вольерах и не выпускать, - пояснял Алексей Цыденов, добавив, что «люди дороже».
собаки

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