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В Бурятии стая собак напала на 10-летнего мальчика

В Бурятии стая собак напала на 10-летнего мальчика
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Собаки искусали мальчика за ноги

14 февраля в Бурятии произошёл очередной случай нападения собак на ребёнка. Об инциденте сообщила уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова.

- Практически каждый день мы сталкиваемся со случаями нападения собак на наших граждан, на наших детей. Последний случай произошёл буквально вчера. В Заиграевском районе псы напали на 10-летнего мальчика. Спастись от своры собак ребёнку помог случайно проходивший мимо сосед. Тем не менее у мальчика искусаны ноги, а также сильный испуг, - сообщила Юлия Жамбалова.

С 15 февраля в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии открыта горячая линия по надзору и отлову бродячих собак. Жители могут сообщить о местах, где находятся бездомные собаки, о тех случаях, когда домашние собаки находятся в общественных местах без присмотра.

- Каждое обращение буду лично брать на контроль и по возможности оперативно реагировать совместно с органами власти – отметила Юлия Жамбалова. - Выражаю надежду, что в федеральное законодательство будут внесены изменения, и ситуацию мы сможем изменить. Ну а пока, давайте вместе с вами, в точечном режиме решать вопрос.

Обратиться можно по телефону 8(3012)214645, по электронной почте priem_upch@govrb.ru, на странице в сети Инстаграм @ombudsman.03.

Как сообщал «Байкал-Daily», 9 февраля от нападения хозяйских собак в Улан-Удэ пострадали врач и почтальон. 10 февраля, стая бездомных собак набросилась в парке «Юбилейный» на женщину с ребёнком на руках. Ряд нападений произошёл также в январе.

Согласно федеральному законодательству, умещвление пойманных на улицах собак запрещено. Их стерилизуют, вакцинируют, помечают бирками и выпускают обратно. Особо агрессивных особей отправляют в приют на пожизненное содержание.

В конце января глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ, согласно которому крупных собак после отлова не будут возвращать на улицу, а оставят в приютах. На волю больше не будут выпускать собак высотой в холке больше 25 сантиметров. Бурятия стала первым регионом, пошедшим на такой шаг.

- Собака сегодня ведёт себя спокойно, а в наших условиях: зима, морозы, отсутствие кормовой базы, любая собака становится агрессивной. И поэтому отследить момент, когда собака агрессивная, когда не агрессивная, практически невозможно. С учётом того, что бродячие собаки представляют реальную угрозу для людей, принято такое решение. Всех собаки, которые могут представлять угрозу человеку (выше 25 см в холке) – считать потенциально агрессивными, содержать их в вольерах и не выпускать, - пояснял Алексей Цыденов, добавив, что «люди дороже».

собаки

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