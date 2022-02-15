В Бурятии стая собак напала на 10-летнего мальчика

Собаки искусали мальчика за ноги
14 февраля в Бурятии произошёл очередной случай нападения собак на ребёнка. Об инциденте сообщила уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова.
- Практически каждый день мы сталкиваемся со случаями нападения собак на наших граждан, на наших детей. Последний случай произошёл буквально вчера. В Заиграевском районе псы напали на 10-летнего мальчика. Спастись от своры собак ребёнку помог случайно проходивший мимо сосед. Тем не менее у мальчика искусаны ноги, а также сильный испуг, - сообщила Юлия Жамбалова.
С 15 февраля в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии открыта горячая линия по надзору и отлову бродячих собак. Жители могут сообщить о местах, где находятся бездомные собаки, о тех случаях, когда домашние собаки находятся в общественных местах без присмотра.
- Каждое обращение буду лично брать на контроль и по возможности оперативно реагировать совместно с органами власти – отметила Юлия Жамбалова. - Выражаю надежду, что в федеральное законодательство будут внесены изменения, и ситуацию мы сможем изменить. Ну а пока, давайте вместе с вами, в точечном режиме решать вопрос.
Обратиться можно по телефону 8(3012)214645, по электронной почте priem_upch@govrb.ru, на странице в сети Инстаграм @ombudsman.03.
Как сообщал «Байкал-Daily», 9 февраля от нападения хозяйских собак в Улан-Удэ пострадали врач и почтальон. 10 февраля, стая бездомных собак набросилась в парке «Юбилейный» на женщину с ребёнком на руках. Ряд нападений произошёл также в январе.
Согласно федеральному законодательству, умещвление пойманных на улицах собак запрещено. Их стерилизуют, вакцинируют, помечают бирками и выпускают обратно. Особо агрессивных особей отправляют в приют на пожизненное содержание.
В конце января глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ, согласно которому крупных собак после отлова не будут возвращать на улицу, а оставят в приютах. На волю больше не будут выпускать собак высотой в холке больше 25 сантиметров. Бурятия стала первым регионом, пошедшим на такой шаг.
- Собака сегодня ведёт себя спокойно, а в наших условиях: зима, морозы, отсутствие кормовой базы, любая собака становится агрессивной. И поэтому отследить момент, когда собака агрессивная, когда не агрессивная, практически невозможно. С учётом того, что бродячие собаки представляют реальную угрозу для людей, принято такое решение. Всех собаки, которые могут представлять угрозу человеку (выше 25 см в холке) – считать потенциально агрессивными, содержать их в вольерах и не выпускать, - пояснял Алексей Цыденов, добавив, что «люди дороже».
В Бурятии стая собак напала на 10-летнего мальчика
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Администрацию района Бурятии крупно оштрафовали за нелегальную свалку
Кондуктор был уверен, что перед ним взрослая девушка, а не 13-летняя девочка
Девушка обманула таксиста, который вёз из одного района в другой
Инцидент произошёл в утренние часы
При себе у мужчины было одноствольное ружьё
ДТП произошло на федеральной автодороге Чита - Забайкальск
Очередное землетрясение произошло на озере Хубсугул
Кражу мужчину совершил, придя к врачу
Дорогую «добычу» вор продал за бесценок
В лошадь в темноте врезался один из микроавтобусов
Женщина осталась жить у знакомой
Ребёнок оставил включённый электроприбор на диване
Женщина устроила пожар из неприязни
Грабитель орудовал в 100-х кварталах
Произошёл незначительный розлив нефтепродуктов