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В Улан-Удэ собаки покусали почтальона и врача

В Улан-Удэ собаки покусали почтальона и врача
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
Хозяева одной из напавших собак заявили, что она сумела открыть щеколду

В Улан-Удэ продолжаются нападения хозяйских собак на людей. На прошлой неделе, 9 февраля, пострадали почтальон и врач, сообщили в администрации города.

На улице Целинная на женщину, которая разносила почту, набросилась собака и укусила за ногу.

Сотрудники управления административного контроля комитета городского хозяйства уже установили хозяина животного. На него составлен протокол по ст. 51 закона Бурятии «Об административных правонарушениях» за допущение нападения домашнего животного на человека с причинением вреда здоровью человека. Владельцу грозит административный штраф от трёх до пяти тысяч рублей.

В этот же день хозяйская собака укусила врача. Медик после осмотра пациента вышла на улицу, где из вольера выбежала собака и напала на неё.

Со слов владельцев, собака каким-то образом открыла щеколду на двери вольера.

За допущение нападения на владельца также составлен протокол по той же статье.

– Уважаемые владельцы собак, просим не допускать самовыгул домашних животных. Собаки при вас могут быть добрыми, но, когда вас нет, они будут охранять свою территорию и вести себя по-другому. Также просим в многоквартирных домах ограничить кормовую базу. Во многих дворах и парках горожане прикармливают собак, они сбиваются в стаи, создают угрозу для других жителей, – призвал начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ также произошли нападения собак на врачей. 25 января хозяйская собака напала на врача-педиатра, работника детской ковид-бригады, в частном доме на улице Блюхера. Покусанной собакой женщине-врачу пришлось уйти на больничный, что было особенно печально на фоне рекордного роста заболевших коронавирусом. На хозяйку собаки составили два административных протокола.

Спустя несколько дней собака напала на педиатра, врача городской поликлиники №6, пришедшего по вызову. Пёс прокусил защитный костюм медика.

На прошлой неделе, 10 февраля, стая бездомных собак набросилась в парке «Юбилейный» на женщину с ребёнком на руках. На помощь матери пришли прохожие, которые разогнали собак, но сильный укус она всё же успела получить. «Самый страшный день», - поделилась пострадавшая. После этого нападения в парке и рядом с ним поймали девять собак.

собаки

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