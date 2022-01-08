В Иркутской области с рельсов сошли 15 вагонов

Происшествия, Фото: Восточное МСУТ СК России

Пострадавших нет



Утром 7 января на станции Нижнеудинск в Иркутской области сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда. Все вагоны были пусты.



Пострадавших нет. Повреждён габарит соседнего пути.



Организована доследственная проверка по признакам преступления по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».



- Следственными органами проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. В ходе доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям локомотивной бригады поезда, должностным лицам, ответственным за обеспечение безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

