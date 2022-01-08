Пострадавших нет
Утром 7 января на станции Нижнеудинск в Иркутской области сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда. Все вагоны были пусты.
Пострадавших нет. Повреждён габарит соседнего пути.
Организована доследственная проверка по признакам преступления по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
- Следственными органами проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. В ходе доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям локомотивной бригады поезда, должностным лицам, ответственным за обеспечение безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
В Иркутской области с рельсов сошли 15 вагонов
Происшествия, Фото:
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