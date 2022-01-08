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В Иркутской области с рельсов сошли 15 вагонов

В Иркутской области с рельсов сошли 15 вагонов
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
Пострадавших нет

Утром 7 января на станции Нижнеудинск в Иркутской области сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда. Все вагоны были пусты.

Пострадавших нет. Повреждён габарит соседнего пути.

Организована доследственная проверка по признакам преступления по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

- Следственными органами проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. В ходе доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям локомотивной бригады поезда, должностным лицам, ответственным за обеспечение безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
сход с рельсов

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