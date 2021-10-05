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В Забайкалье за 9 месяцев на путях погибли 9 человек

В Забайкалье за 9 месяцев на путях погибли 9 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Всего на железнодорожных объектах в крае было травмировано 15 человек

В январе-сентябре этого года на железной дороге в Забайкалье и Амурской области результате нарушения правил личной безопасности травмированы 30 человек, 21 из них – смертельно. Это на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда травмы получили 31 человек, в том числе погибли 20 человек.

За 9 месяцев на объектах ЗабЖД в Забайкальском крае травмировано 15 человек, в том числе 9 человек смертельно. В Амурской области травмы получили 15 человек, из них 12 человек в результате несчастного случая скончались. Чаще всего трагические инциденты происходили при переходе железнодорожных путей в не установленных для этого местах или перед близко идущим поездом.

- Особую тревогу вызывают происшествия, связанные с травмированием детей и подростков. С начала 2021 года на Забайкальской железной дороге были смертельно травмированы 3 несовершеннолетних, из них 2 детей погибли. За аналогичный период 2020 года пострадали трое подростков, один из них от полученных травм скончался, - сообщает пресс-служба ЗабЖД.
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