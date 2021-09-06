Вор зашёл через незапертую дверь служебного входа
4 сентября в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже денег обратилась помощник повара павильона по приготовлению шаурмы. Несколькими днями ранее неизвестный украл из её сумки пять тысяч рублей, пока она с напарницей обслуживала клиентов.
Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Они выяснили, что вор зашёл через незапертую дверь служебного входа.
Причём удалась кража из сумки со второй попытки, что подтвердила запись с наружной камеры видеонаблюдения. После подозреваемый, дождавшись готовности заказанной еды в другом павильоне, уехал на машине.
Уже вскоре после обращения потерпевшей в полицию горожанин был задержан. Известно, что ему 33 года, ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие. Отметим, в содеянном злоумышленник признался и возместил ущерб, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец обокрал помощницу шаурмиста
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