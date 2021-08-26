В Иркутской области ищут поджигателей трансформаторной будки

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На поджигателях была спецодежда



Несколько дней назад в дежурную часть УМВД России по Ангарскому городскому округу обратился житель посёлка Одинск. Он рассказал, что неизвестные пытались поджечь трансформаторную будку, находящуюся рядом с его участком.



- Камера видеонаблюдения зафиксировала действия поджигателей – двух мужчин, которые были одеты в спецодежду, предположительно бежевого цвета, и резиновые чёрные сапоги. Один из мужчин при ходьбе косолапит, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.



Граждан, обладающих какой-либо информацией о личностях подозреваемых, либо об их местонахождении, полиция просит сообщить по телефону 8-950-087-78-47, либо в дежурную часть УМВД по Ангарскому городскому округу 8(3955) 53-05-15, либо 02 (с мобильного 102).





