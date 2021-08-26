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В Иркутской области ищут поджигателей трансформаторной будки

В Иркутской области ищут поджигателей трансформаторной будки
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
На поджигателях была спецодежда

Несколько дней назад в дежурную часть УМВД России по Ангарскому городскому округу обратился житель посёлка Одинск. Он рассказал, что неизвестные пытались поджечь трансформаторную будку, находящуюся рядом с его участком.

- Камера видеонаблюдения зафиксировала действия поджигателей – двух мужчин, которые были одеты в спецодежду, предположительно бежевого цвета, и резиновые чёрные сапоги. Один из мужчин при ходьбе косолапит, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Граждан, обладающих какой-либо информацией о личностях подозреваемых, либо об их местонахождении, полиция просит сообщить по телефону 8-950-087-78-47, либо в дежурную часть УМВД по Ангарскому городскому округу 8(3955) 53-05-15, либо 02 (с мобильного 102).


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