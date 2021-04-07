В Улан-Удэ в ДТП попал 17-летний подросток на мотоцикле

Момент столкновения джипа и мотоцикла запечатлела камера
Сегодня около 10 часов утра на улице Бабушкина в Улан-Удэ столкнулись «Тойота Лэнд Крузер» и мотоцикл «Сузуки». За рулём джипа был 65-летний водитель, мотоциклом управлял 17-летний юноша. Момент столкновения запечатлела видеокамера.
- Несовершеннолетний осматривается медиками. Прав управления транспортным средством он не имеет. На место происшествия пригласили родителей, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Бурятии произошло два смертельных ДТП. В Тункинском районе был насмерть сбил велосипедист
, а в Бичурском районе погиб пьяный водитель «Тойоты Королла»
.
Момент столкновения джипа и мотоцикла запечатлела камера
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