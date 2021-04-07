Смертельный наезд произошёл на трассе
Накануне, 6 апреля, в Тункинском районе Бурятии погиб 40-летний велосипедист. Его сбил 55-летний водитель автомобиля Nissan AD.
- Около 2 часов дня 55-летний водитель автомобиля Nissan AD, следуя по автодороге «Култук – Монды», вблизи села Туран совершил наезд на велосипедиста 1980 года рождения. В результате ДТП велосипедист получил смертельную травму, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ещё одно смертельное ДТП произошло накануне в Бичурском районе Бурятии. Погиб пьяный водитель, который не был пристёгнут.
В Бурятии насмерть сбили велосипедиста
Происшествия, Фото:
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