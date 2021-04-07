В Бурятии погибший в ДТП водитель был пьян









Ещё одно ДТП произошло вчера в том же Бичурском районе в 11 часов вблизи села Нижний Мангиртуй. 63-летний водитель опрокинулся на «Тойоте Камри». Мужчина жив, он получил травмы и был госпитализирован.



- По предварительным данным, водитель также не был пристёгнут ремнём безопасности, - сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.



