В Бурятии погибший в ДТП водитель был пьян

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне, 6 апреля, в Бичурском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Всё случилось около 7.30 часов утра на автодороге «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта», в 12 километрах от села Окино-Ключи.
33-летний водитель «Тойоты Королла» съехал с дороги, после чего автомобиль опрокинулся.
От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Его 23-летний пассажир после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
- Оба были в состоянии опьянения, не пристёгнуты ремнями безопасности, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Ещё одно ДТП произошло вчера в том же Бичурском районе в 11 часов вблизи села Нижний Мангиртуй. 63-летний водитель опрокинулся на «Тойоте Камри». Мужчина жив, он получил травмы и был госпитализирован.
- По предварительным данным, водитель также не был пристёгнут ремнём безопасности, - сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.