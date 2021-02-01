«Пьяное» ДТП со скорой в Улан-Удэ назвали «из ряда вон выходящим»

На станции скорой медицинской помощи прокомментировали небывалое ДТП со своим пьяным водителем
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 30 января, в Улан-Удэ в микрорайоне ПВЗ произошло ДТП по вине водителя «скорой помощи». На улице Комсомольская «скорая» врезалась в микроавтобус. Выяснилось, что водитель «скорой» был пьян, что подтвердили в УГИБДД по Бурятии.
Сегодня руководство станции скорой медицинской помощи прокомментировало резонансную аварию. По данному случаю проводится служебное разбирательство. Установлена вина водителя автомобиля скорой. При освидетельствовании в наркологическом диспансере в выдыхаемом воздухе у водителя выявлено 0,6 промиле алкоголя, раскрыли представители станции.
- Данный факт администрация ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» считает из ряда вон выходящим. Таких проблем на станции за последние 15 лет не возникало, - говорится в официальном сообщении учреждения. – Ситуация относится к разряду обусловленных только человеческим фактором.
Представители станции опровергли информацию Telegram-канала «Степной дозор» о том, что виновник аварии скрылся с места ДТП. Эту информацию они назвали «изложенной неверно в извращённом виде».
- Бригада своевременно сообщила о ДТП в ГИБДД и оперативный отдел станции скорой помощи. На место происшествия незамедлительно направлена другая бригада скорой помощи, потому что имелись жалобы участников ДТП (фельдшер бригады и водитель) на нарушение здоровья. Участники ДТП по медицинским показаниям были доставлены в приемное отделение БСМП, а не покидали места происшествия. К месту ДТП срочно выехал начальник гаража станции скорой медицинской помощи в соответствие с принятым алгоритмом действий, - заверило руководство станции.
Отмечается, что «принимаются все меры для недопущения к работе случайных людей». Водителями «скорой» становятся люди с профессиональным стажем не менее трёх лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр, проверку в комитете Госнаркоконтроля, психолого-психиатрическую комиссию. Также с кандидатами в водители проводится обязательное собеседование с комиссией в составе главного врача, начальника гаража, инженера по охране труда и технике безопасности и начальника отдела кадров.
«Пьяное» ДТП со скорой в Улан-Удэ назвали «из ряда вон выходящим»
Происшествия, Фото:
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