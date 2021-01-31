Авария произошла ранним утром на ПВЗ
В субботу, 30 января, на ПВЗ в Улан-Удэ произошло ДТП по вине водителя «скорой помощи». На улице Комсомольская «скорая» врезалась в микроавтобус. Выяснилось, что водитель «скорой» был пьян.
- 30 января около 6.30 на ул. Комсомольская 36-летний водитель автомобиля «ГАЗ-384064» совершил столкновение с автомобилем «Ситроен» под управлением водителя 1978 года рождения. Сотрудники ГИБДД установили состояние опьянения водителя автомобиля ГАЗ, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.
Telegram-канал «Степной дозор», в свою очередь, сообщает, что после аварии водитель «скорой» и два фельдшера скрылись с места.
«Скрылись с места аварии на двух машинах «скорой», подъехавших к месту аварии через четыре минуты после столкновения. Прибывшие через шесть минут после побега медиков сотрудники ГИБДД вызвали начальника гаража станции скорой медицинской помощи. Водителя блюстители порядка нашли в городской поликлинике №2. Анализ крови сбежавшего показал наличие наркотиков и алкоголя», - раскрыл подробности ДТП «Степной дозор».
В Улан-Удэ пьяный водитель «скорой» врезался в маршрутку
Происшествия, Фото:
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