В Иркутской области в столкновении большегрузов погиб водитель

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Причины и условия ДТП устанавливаются, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.







Сегодня в Братском районе Иркутской области столкновение двух большегрузов унесло жизнь водителя.По предварительной информации, смертельное ДТП произошло около 12 часов на 192 километре трассы «Вилюй». Столкнулись «КамАЗ» и лесовоз МВЗ. 46-летний водитель МВЗ скончался на месте.