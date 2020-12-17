Пьяные родственники из Бурятии подрались в аэропорту Хабаровска

Драчуны также угрожали экипажу самолёта



В Хабаровске двое мужчин из Бурятии устроили драку во время посадки в самолёт, летящий по маршруту Хабаровск - Иркутск. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.



По данным телеканала, инцидент произошёл в аэропорту Хабаровска вечером 15 декабря. 37-летние жители Бурятии прошли на борт воздушного судна, будучи в нетрезвом состоянии. Родственники устроили драку и не реагировали на требования командира экипажа. Они также угрожали экипажу самолёта, в результате чего авиакомпания сообщила о произошедшем в полицию.



- В результате конфликта между ранее судимыми мужчинами, которые устроили пьяный дебош, никто из членов экипажа и других пассажиров не пострадал, - уточняет РЕН ТВ.



По факту данного инцидента проводится проверка.

