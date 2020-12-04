В Бурятии ручей почернел из-за золотодобытчика

Тревогу забили местные жители, заметившие загрязнение реки



Осенью 2019 года 33-летний неработающий житель Бурятии решил заняться добычей золота. К реализации плана он подошел серьёзно. Необходимая техника, в том числе и тяжёлая, у него в распоряжении имелась (бульдозер «Т10м», экскаватор «SUMITOMO», промывочный прибор «Скруббер» и мотопомпа).



То обстоятельство, что драгоценные металлы имеют право добывать только организации, получившие лицензии, но никак не физлица, мужчину не смутило.



Для работы на бульдозере и экскаваторе мужчина пригласил двоих знакомых. Сам же он, с его слов, «занимался организацией работы в общем», то есть руководил процессом. Также утверждал, что знакомые не знали об отсутствии у него разрешительных документов на добычу золота.



В водоохранных зонах законом запрещается движение и стоянка транспортных средств, за исключением специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие. Несмотря на это, новоиспечённый золотодобытчик пригнал технику и приступил к добыче золота возле ключа Аракит в водоохранной зоне.



За две недели работы тяжёлая техника раскопала и изменила русло ручья, в него также сбрасывали раскопанный грунт. В результате произошло загрязнение ручья, вода приобрела чёрный цвет.



Тревогу забили жители посёлка Ципикан, которые заметили загрязнение реки Ципикан, в которую впадает ручей Аракит. Сигнал отработали сотрудниками полиции и инспектор Еравнинского межрайонного контроля, надзора и рыбоохраны.



Из-за нелегальной добычи золота увеличилась концентрация взвешенных веществ в воде. Погибло донное сообщество, нарушились нагульные миграции вследствие образования повышенной зоны мутности. Произошла гибель кормовых гидробионтов рыб. Как итог снизилась доля ценных промысловых рыб.



Ущерб рыбным запасам составил 48 421 рубля, что является существенным ущербом.



На суде мужчина вину признал полностью, уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Его действия суд квалифицировал по ч. 1 ст. 250 УК РФ «Загрязнение, засорение, истощение поверхностных вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам».



Суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, полное признание вины, активное способствование раскрытию преступления, наличие малолетнего ребёнка, а также возмещение причинённого ущерба.



Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.



Приговором суда он признан виновным. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщили в Баунтовском районном суде.



Приговор суда не вступил в законную силу.

