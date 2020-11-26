В Бурятии произошёл крупный ночной пожар

Огонь уничтожил дом и гараж
В ночь с 25 на 26 ноября произошёл пожар на территории частного домовладения в селе Узкий Луг Бичурского района.
На момент прибытия пожарных горели нежилой дом и несколько надворных построек.
- Совместными усилиями пожарных и добровольных пожарных распространение огня удалось остановить, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Огонь уничтожил дом, гараж, повредил тепляк, баню и стайку.
Причина пожара устанавливается.
Огонь уничтожил дом и гараж
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