В Ангарске водителю во время дорожного конфликта прострелили ногу

Пострадавший работает в местном муниципальном предприятии



Днём 6 ноября в Ангарске дорожный конфликт окончился тем, что одному из его участников прострелили ногу. Травму получил водитель грузовика «КамАЗ», работник муниципального предприятия.



В обстоятельствах инцидента разбиралась полиция. Выяснилось, что водитель, следуя по улице Чайковского, вступил в словесную перепалку с другим автомобилистом. В ходе дорожного конфликта водитель легкового «Рено» достал из машины ружьё, снаряжённое травматическим патроном, выстрелил в ногу обидчика, а затем скрылся с места.



Пострадавший мужчина был доставлен в больницу и прооперирован. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.



- Благодаря незамедлительному реагированию полиции на полученный сигнал, сыщики оперативно установили очевидцев событий, внимательно изучили записи камер видеонаблюдения, определив марку и модель транспортного средства, а также пути его отхода. В свою очередь, инспекторы ГИБДД сумели идентифицировать государственный номер авто. Это в течение трёх часов выяснить место жительства 36-летнего стрелка и задержать его, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Оружие изъято.

