Пострадавший работает в местном муниципальном предприятии
Днём 6 ноября в Ангарске дорожный конфликт окончился тем, что одному из его участников прострелили ногу. Травму получил водитель грузовика «КамАЗ», работник муниципального предприятия.
В обстоятельствах инцидента разбиралась полиция. Выяснилось, что водитель, следуя по улице Чайковского, вступил в словесную перепалку с другим автомобилистом. В ходе дорожного конфликта водитель легкового «Рено» достал из машины ружьё, снаряжённое травматическим патроном, выстрелил в ногу обидчика, а затем скрылся с места.
Пострадавший мужчина был доставлен в больницу и прооперирован. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
- Благодаря незамедлительному реагированию полиции на полученный сигнал, сыщики оперативно установили очевидцев событий, внимательно изучили записи камер видеонаблюдения, определив марку и модель транспортного средства, а также пути его отхода. В свою очередь, инспекторы ГИБДД сумели идентифицировать государственный номер авто. Это в течение трёх часов выяснить место жительства 36-летнего стрелка и задержать его, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Оружие изъято.
В Ангарске водителю во время дорожного конфликта прострелили ногу
Происшествия, Фото:
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