Связи с мужчиной не было четыре дня
Сборщик ореха, потерявшийся в местности Листвянка Бичурского района Бурятии, вышел на связь, сообщила группа «Бичура-инфо. 24/7».
- Сегодня утром он сообщил о своём местонахождении. С ним всё в порядке. В скором времени должен выйти в деревню, - говорится в сообщении.
29-летний житель Иволгинского района приехал в Бичурский район для сбора орехов. Из-за незнания местности заблудился. На связь не выходил с 21 сентября. Заявление о его пропаже было подано в ОМВД по Иволгинскому району.
Как сообщал «Байкал-Daily», спасатели приступили к поискам 24 сентября.
Потерявшийся в Бурятии сборщик ореха вышел на связь
Происшествия, Фото:
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