ДТП произошло на Жердева
Накануне , 14 сентября в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В 19.30 часов 65-летний водитель автомобиля «Тойота Харриер» на улице Жердева на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 54-летнюю женщину.
Женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в БСМП.
За восемь месяцев текущего года на дорогах Бурятии зарегистрировано 153 наезда на пешеходов. За нарушение ПДД к административной ответственности привлечён 2321 пешеход.
Как сообщал «Байкал-Daily», 13 сентября в Мухоршибирском районе Бурятии в перевернувшемся автомобиле, которым управлял молодой водитель, погиб пассажир.
В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину
Происшествия, Фото:
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