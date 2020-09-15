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В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину

В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло на Жердева

Накануне , 14 сентября в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В 19.30 часов 65-летний водитель автомобиля «Тойота Харриер» на улице Жердева на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 54-летнюю женщину.

Женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в БСМП.

За восемь месяцев текущего года на дорогах Бурятии зарегистрировано 153 наезда на пешеходов. За нарушение ПДД к административной ответственности привлечён 2321 пешеход.

Как сообщал «Байкал-Daily», 13 сентября в Мухоршибирском районе Бурятии в перевернувшемся автомобиле, которым управлял молодой водитель, погиб пассажир
ДТП
 
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