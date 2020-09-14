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В Бурятии в перевернувшемся авто погиб пассажир

В Бурятии в перевернувшемся авто погиб пассажир
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Аварию устроил водитель, стаж которого один год

Вчера утром в Мухоршибирском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

22-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, следуя со стороны села Харашибирь в направлении села Хонхолой, не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

В результате ДТП погиб 52-летний пассажир, он скончался в больнице.

Сам водитель получил ушибы и после осмотра медиками был отпущен.

Стаж вождения молодого человека – один год.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано в конце августа – в Заиграевском районе погиб пьяный пешеход.  
ДТП смерть
 
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