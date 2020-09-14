Аварию устроил водитель, стаж которого один год
Вчера утром в Мухоршибирском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
22-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, следуя со стороны села Харашибирь в направлении села Хонхолой, не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся.
В результате ДТП погиб 52-летний пассажир, он скончался в больнице.
Сам водитель получил ушибы и после осмотра медиками был отпущен.
Стаж вождения молодого человека – один год.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано в конце августа – в Заиграевском районе погиб пьяный пешеход.
В Бурятии в перевернувшемся авто погиб пассажир
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Необычная история произошла в лесах Прибайкальского района
Аварию устроил водитель, стаж которого один год
Убийцы первое время скрывались в Казахстане
Сотрудники МВД провели восемь обысков у представителей фирмы-застройщика
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в последние дни держится на одном уровне
У умершего пациента была тяжёлая форма COVID-19 и другие заболевания
Пожар произошёл в гараже
Инциденты произошли в один день
Трагедией окончилась история отношений улан-удэнца и женщины из колодца
Оно зафиксировано в Баунтовском районе
Повреждённый во время взрыва поклонный крест обещали заменить
Второй этаж дома уже был весь в дыму
Бурятские спасатели едут на поиски в Багдарин
Об этом случае рассказал главный врач Бичурской больницы
Врач, назначившая «убийственное» лечение, отделалась штрафом