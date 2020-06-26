В Улан-Удэ женщина-водитель сбила велосипедиста

Авария произошла в тёмное время суток
Накануне вечером на проспекте Строителей произошло ДТП.
Около 22 часов водитель машины «Тойоты Приус» - 40-летняя женщина, следуя по проспекту Строителей, поворачивая на улицу Тобольская, около дома № 7 совершила наезд на велосипедиста. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Авария произошла вне зоны пешеходного перехода.
Велосипедист был доставлен в медучреждение.
Очевидец запечатлел произошедшее на видео:
10 июня возле улуса Хойтобэе Иволгинского района Бурятии был сбит девятилетний мальчик, катавшийся на велосипеде. «Скорая» ехала на место почти час
, всё это время ребёнок лежал на холодной земле. После публикации «Байкал-Daily» об аварии разобраться и принять меры по случаю долгого ожидания бригады медиков поручил глава Бурятии Алексей Цыденов
.
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