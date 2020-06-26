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В Улан-Удэ женщина-водитель сбила велосипедиста

В Улан-Удэ женщина-водитель сбила велосипедиста
Происшествия, 
Авария произошла в тёмное время суток

Накануне вечером на проспекте Строителей произошло ДТП.

Около 22 часов водитель машины «Тойоты Приус» - 40-летняя женщина, следуя по проспекту Строителей, поворачивая на улицу Тобольская, около дома № 7 совершила наезд на велосипедиста. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Авария произошла вне зоны пешеходного перехода.

Велосипедист был доставлен в медучреждение.

Очевидец запечатлел произошедшее на видео:


10 июня возле улуса Хойтобэе Иволгинского района Бурятии был сбит девятилетний мальчик, катавшийся на велосипеде. «Скорая» ехала на место почти час, всё это время ребёнок лежал на холодной земле. После публикации «Байкал-Daily» об аварии разобраться и принять меры по случаю долгого ожидания бригады медиков поручил глава Бурятии Алексей Цыденов.



ДТП велосипеды
 
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