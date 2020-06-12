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В Бурятии «скорая» ехала к сбитому ребёнку почти час

В Бурятии «скорая» ехала к сбитому ребёнку почти час
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Травмированный мальчик в ожидании помощи лежал на земле, так как не мог подняться

10 июня возле улуса Хойтобэе Иволгинского района Бурятии был сбит 10-летний мальчик, катавшийся на велосипеде.

- Около 10 часов вечера 55-летний водитель автомобиля «Ниссан Эксперт», следуя со стороны села Нижняя Иволга в направлении Хойтобэе, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

На место аварии сразу же поспешили очевидцы. Они оперативно позвонили на телефон 112 и вызвали «скорую». Вот только помощь оказалась совсем не скорой, рассказали «Байкал-Daily» свидетели.

- Иволгинская скорая помощь «самая скорая из всех скорых», - грустно шутит местная жительница. – Два раза я им звонила, чтобы поторопить, они приехали только спустя 50 минут после ДТП. Как такое может быть? За такой промежуток времени можно было 10 раз съездить туда и обратно!

Травмированный мальчик в ожидании медиков лежал на земле. Поднимать его очевидцы не стали, так как он жаловался на боли в позвоночнике. Текла кровь, которую местные, как могли, останавливали подручными средства. Люди снимали с себя одежду и укрывали ребёнка, чтобы он не мёрз.

В итоге люди позвонили на «горячую линию» минздрава и сообщили о задержке кареты «скорой».

- Спасибо «горячей линии» минздрава, они быстрее Иволгинской центральной районной больницы отправили машину медицины катастроф, - рассказала очевидец.

Мальчика госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.

По словам иволгинцев, подобные задержки происходят в их районе постоянно. Всё дело в нехватке машин «скорой» и большом количестве вызовов в таком густонаселённом районе. 
ДТП скорая помощь
 
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