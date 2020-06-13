Глава Бурятии отреагировал на ЧП с медленной «скорой помощью»

Алексей Цыденов поручил разобраться в происшествии, когда к сбитому ребёнку «скорая» ехала почти час
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил минздраву разобраться и принять меры по случаю долгого ожидания бригады медиков на месте ДТП, где сбили ребёнка. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе правительства Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», авария произошла вечером 10 июня в улусе Хойтобэе Иволгинского района. Здесь был сбит 9-летний мальчик, катавшийся на велосипеде. Очевидцы сразу вызвали «скорую», но она прибыла, по их словам, только через 50 минут. Всё это время травмированный мальчик лежал на земле, поднимать его не стали, так как он жаловался на боли в позвоночнике.
Сейчас состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное. Он получает лечение в травматологическом отделении детской республиканской клинической больницы.
- Вызов поступил 10 июня в 22:19 в диспетчерскую. Бригада скорой помощи выехала в 22:44. Задержка произошла из-за обработки машины после транспортировки пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Другие две бригады обслуживали вызовы пациентов с травмой и острым нарушением мозгового кровообращения. Время доезда нашей бригады до места происшествия составила 11 мин, в 22:52 начато оказание пациенту первой помощи. Через 10 минут на место приехала бригада Территориального центра медицины катастроф, которая транспортировала ребёнка в больницу, - пояснил ситуацию главный врач Иволгинской центральной районной больницы Александр Цыдыпов.
- В соответствии с федеральным нормативом время приезда кареты скорой помощи к пациенту в таких случаях не должно превышать 20 минут. К сожалению, сегодня, в условиях сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, есть случаи, когда его превышают, и не только в нашем регионе. Все службы скорой и неотложной медицинской помощи работают в усиленном режиме с начала весны, выполняя огромный объем работы. Но пострадавшие, для которых каждая минута на счету, должны получать помощь своевременно. Поэтому в данном случае необходимо обратить внимание на организацию медицинской помощи в районе, проанализировать детально этот случай и принять меры для недопущения подобного в будущем, - отметил глава Бурятии.
В правительстве уточнили, что на данном этапе в Бурятии реализуется проект по созданию единой диспетчерской службы, призванный усовершенствовать взаимодействие медицинских организаций в условиях оказания экстренной медицинской помощи. Его разработка началась в этом году.
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