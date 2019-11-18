Житель Иркутской области гулял по улице с мешком марихуаны

Происшествия, Фото: из архива

Молодой человек привлёк внимание полицейских



Сотрудники ППС в садоводстве «Здоровье» Усольского района Иркутской области остановили 23-летнего местного жителя. Он с мешком в руках привлёк внимание правоохранителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



При досмотре молодого человека полицейские обнаружили у него в пакете вещество зелёного цвета растительного происхождения со специфическим запахом. Проведённая экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является марихуаной. Вес наркотика составил 502 грамма, что является крупным размером.



На молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.



Задержанный усольчанин нигде не работает, ранее неоднократно судим.



