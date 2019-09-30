В Иркутской области на пожаре погибли трёхлетние девочки-близняшки

29 сентября произошёл пожар в жилом доме в селе Табарсук Аларского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Добровольная пожарная команда нашла около горящего дома женщину с травмами руки и приступила к тушению.
По словам соседей, в доме находились дети. Когда прибыли пожарные из районного центра, внутри дома происходило интенсивное горение, также горела кровля по всей площади. В ходе тушения пожара внутри дома были обнаружены двое погибших детей – трёхлетние девочки-сёстры.
Дознаватели МЧС установили, что мать девочек-близнецов, 29-летняя женщина, оставила детей одних в доме. Возвращаясь домой, она увидела в доме огонь и сильное задымление, которое помешало ей войти внутрь.
При попытке спасти детей, она получила травму руки. Женщину спас её брат, проживавший по соседству. Детей, к сожалению, им спасти уже не удалось.
В ходе опроса соседей было установлено, что мать погибших детей злоупотребляла алкоголем, как и в день пожара. Семью, состоявшую на учёте социальных служб, курировали работники администрации и регулярно проводили беседы с родителями детей. Последняя встреча с матерью детей состоялась незадолго до трагедии.
Обстоятельства пожара предстоит выяснить следственной оперативной группе. На месте пожара работают эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Иркутске погибла 5-летняя девочка. Она и её младший брат в момент пожара также были одни. По этому факту следственный комитет возбудил уголовное дело.