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В Иркутской области на пожаре погибли трёхлетние девочки-близняшки

В Иркутской области на пожаре погибли трёхлетние девочки-близняшки
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
В момент пожара дети были одни дома

29 сентября произошёл пожар в жилом доме в селе Табарсук Аларского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Добровольная пожарная команда нашла около горящего дома женщину с травмами руки и приступила к тушению.

По словам соседей, в доме находились дети. Когда прибыли пожарные из районного центра, внутри дома происходило интенсивное горение, также горела кровля по всей площади. В ходе тушения пожара внутри дома были обнаружены двое погибших детей – трёхлетние девочки-сёстры.

Дознаватели МЧС установили, что мать девочек-близнецов, 29-летняя женщина, оставила детей одних в доме. Возвращаясь домой, она увидела в доме огонь и сильное задымление, которое помешало ей войти внутрь.

При попытке спасти детей, она получила травму руки. Женщину спас её брат, проживавший по соседству. Детей, к сожалению, им спасти уже не удалось.


В ходе опроса соседей было установлено, что мать погибших детей злоупотребляла алкоголем, как и в день пожара. Семью, состоявшую на учёте социальных служб, курировали работники администрации и регулярно проводили беседы с родителями детей. Последняя встреча с матерью детей состоялась незадолго до трагедии.

Обстоятельства пожара предстоит выяснить следственной оперативной группе. На месте пожара работают эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.


Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Иркутске погибла 5-летняя девочка. Она и её младший брат в момент пожара также были одни. По этому факту следственный комитет возбудил уголовное дело.
смерть пожар
 
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