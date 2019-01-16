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В Бурятии убийца пустился в бега и хотел откупиться взяткой

В Бурятии убийца пустился в бега и хотел откупиться взяткой
Происшествия, 
Мужчина, убивший своего приятеля, бежал из республики и предлагал взятку полицейскому

В Баунтовском эвенкийском районе мужчина, подозреваемый в убийстве местного жителя, после задержания пытался дать взятку и избежать уголовной ответственности, но лишь усугубил своё положение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

20 ноября 2018 года в одном из домов в селе Багдарин было обнаружено тело 70-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – многочисленными повреждениями головы, костей грудины и рёбер, которые были получены в результате многократных ударных воздействий. Еравнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В совершении данного преступления подозревался 48-летний односельчанин потерпевшего, с которым они вместе незадолго до смерти распивали спиртные напитки. Однако оказалось, что подозреваемый мужчина успел покинуть деревню и скрыться в неизвестном направлении. В ходе дальнейших розыскных мероприятий удалось выяснить, что на его имя были куплены авиабилеты из Читы в Новосибирск, а затем - в отдалённый северный регион. Рейс из Читы уже вылетел, поэтому по поручению следователя сотрудники управления уголовного розыска МВД Бурятии направились прямиком в Новосибирск. Злоумышленника удалось задержать прямо в аэропорту при посадке на рейс. После этого мужчина был этапирован в Бурятию, где ему предъявили обвинение в убийстве.

По данным следствия, 17 ноября 2018 года обвиняемый в селе Багдарин распивал спиртные напитки в компании приятелей. В ходе незначительной ссоры он жестоко избил одного из собутыльников, после чего покинул застолье. В течение трёх дней потерпевший оставался на месте происшествия практически в бессознательном состоянии, после чего скончался. Узнав о его смерти, обвиняемый пустился в бега, но был задержан, однако не потерял надежду избежать уголовного наказания. 

25 ноября в отделе МВД России по Баунтовскому району мужчина принялся настойчиво предлагать оперуполномоченному сотруднику полиции взятку в размере 80 тысяч рублей. Он рассчитывал на то, что подкупленный полицейский поможет остаться ему на свободе и смягчить квалификацию его деяния. 

- 20 тысяч рублей злоумышленник сразу положил в лежавшую на столе книгу, а остальные деньги обещал передать через бывшую жену. Но полицейский отказался принимать вознаграждение, зафиксировал незаконные действия задержанного мужчины на видеокамеру, после чего составил рапорт и передал материалы следователю, - уточняет Следком.


На основании них, в настоящее время в отношении злоумышленника Еравнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено ещё одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере). 
 
Оба уголовных дела соединены в одно производство. Расследование преступлений продолжается, ведется сбор полной доказательственной базы. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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