Житель Бурятии погиб на стройке в Южной Корее

Сердце мужчины не выдержало нагрузки и погодных условий в первый же рабочий день
Житель Бурятии выехал в начале августа в Южную Корею на заработки. 36-летний мужчина устроился на стройку в одном из городов иностранного государства. Однако в первый рабочий день, 3 августа, он умер прямо на рабочем месте.
Как рассказывают родственники жителя Бурятии в социальных сетях, его сердце не выдержало нагрузки и погодных условий. Сейчас в Корее зафиксирована аномальная жара.
«Байкал-Daily» связался с близкими мужчины - они сообщили, что собираются скоро вылетать в Корею. И уже на месте родные узнают о точной сумме, которая потребуется для транспортировки тела, и, возможно, объявят сбор средств в СМИ.
Как сообщал «Байкал-Daily», ещё один трагический случай
произошёл в Корее в прошлом году. Мужчину из Бурятии избили в другой стране, и он умер в клинике.
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