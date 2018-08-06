Житель Бурятии погиб на стройке в Южной Корее



Житель Бурятии выехал в начале августа в Южную Корею на заработки. 36-летний мужчина устроился на стройку в одном из городов иностранного государства. Однако в первый рабочий день, 3 августа, он умер прямо на рабочем месте.





Как рассказывают родственники жителя Бурятии в социальных сетях, его сердце не выдержало нагрузки и погодных условий. Сейчас в Корее зафиксирована аномальная жара.



«Байкал-Daily» связался с близкими мужчины - они сообщили, что собираются скоро вылетать в Корею. И уже на месте родные узнают о точной сумме, которая потребуется для транспортировки тела, и, возможно, объявят сбор средств в СМИ.