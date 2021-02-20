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Всеволод Мухин назначен первым зампредом правительства Бурятии

Всеволод Мухин назначен первым зампредом правительства Бурятии
Власть,  Фото:правительство Бурятии
Указ вышел 19 февраля

Бывший глава минфира Всеволод Мухин официально назначен на должность первого зампреда правительства Бурятии. Соответствующий указ главы Бурятии от 19 февраля опубликован на сайте правительства республики.

- Назначить Мухина Всеволода Васильевича на государственную должность РБ первого заместителя председателя правительства Республики Бурятия, 20 февраля, освободив от исполнения обязанностей министра финансов 19 февраля. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, - говорится в документе.

Также назначен на должность зампреда правительства Бурятии – министра сельского хозяйства Галсан Дареев. Официальное представление нового министра состоялось в минсельхозе накануне

На сайте правительства также опубликован указ главы республики о назначении Игоря Зураева заместителем председателя правительства Бурятии – главой полпредства республики в Москве. 

Крупные кадровые перестановки произошли в середине января - глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил новую структуру и состав правительства.

Справка:

Всеволод Мухин родился 6 июля 1978 года в Улан-Удэ. В 2000 году окончил с отличием Бурятский государственный университет по специальности «математические методы исследований операций в экономике». В том же году начал трудовую деятельность – сразу попал в министерство финансов, на должность ведущего специалиста отдела по работе с ценными бумагами.

В 2002 году перешёл на должность главного специалиста отдела экономического анализа и бюджетной политики министерства финансов. В апреле 2005 года стал консультантом того же отдела.

В 2005 году защитил диплом по специальности «юрист-правовед» в Бурятском государственном университете.

С мая 2005 года переведён на должность заместителя начальника отдела межбюджетных отношений. В октябре 2007 года назначен на должность начальника отдела межбюджетных трансфертов минфина Бурятии.

С апреля 2008 года – первый заместитель министра финансов Бурятии.

В конце 2020 года назначен министром финансов Бурятии.

С 19 февраля 2021-го - первый зампред правительства Бурятии. 

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