Всеволод Мухин назначен первым зампредом правительства Бурятии

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Всеволод Мухин родился 6 июля 1978 года в Улан-Удэ. В 2000 году окончил с отличием Бурятский государственный университет по специальности «математические методы исследований операций в экономике». В том же году начал трудовую деятельность – сразу попал в министерство финансов, на должность ведущего специалиста отдела по работе с ценными бумагами.



В 2002 году перешёл на должность главного специалиста отдела экономического анализа и бюджетной политики министерства финансов. В апреле 2005 года стал консультантом того же отдела.



В 2005 году защитил диплом по специальности «юрист-правовед» в Бурятском государственном университете.



С мая 2005 года переведён на должность заместителя начальника отдела межбюджетных отношений. В октябре 2007 года назначен на должность начальника отдела межбюджетных трансфертов минфина Бурятии.



С апреля 2008 года – первый заместитель министра финансов Бурятии.



В конце 2020 года назначен министром финансов Бурятии.





С 19 февраля 2021-го - первый зампред правительства Бурятии.



