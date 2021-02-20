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Игорь Зураев возглавил полпредство Бурятии в Москве

Игорь Зураев возглавил полпредство Бурятии в Москве
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Глава Бурятии подписал указ о Зураеве

Игорь Зураев назначен на должность заместителя председателя правительства Бурятии – главы полпредства республики в Москве.

Соответствующий указ главы Бурятии вышел 19 февраля.

- Игорь Зураев назначен на государственную должность заместителя председателя правительства Бурятии – главы полномочного представительства республики при президенте России, членом правительства Бурятии c 20 февраля 2021 года, - сообщили в полпредстве.

В полпредстве назвали главную задачу Игоря Зураева. Это «выстраивание более системной поддержки потенциальных инвестиционных проектов», также он планирует плотно работать в этом направлении с федеральными органами власти и институтами развития.

- Помимо основных задач, которые прописаны в положении о полномочном представительстве Бурятии при президенте России, передо мной стоит дальнейшая более глубокая интеграция Бурятии в экономическое пространство регионов Дальнего Востока для улучшения уровня жизни жителей нашей Бурятии. В приоритете также – работа с выходцами из Бурятии, работающими и живущими в Москве и центральных регионах страны, это огромный человеческий ресурс для ускорения социально-экономического развития нашей республики, - заявил сам Игорь Зураев.

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине января глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил новую структуру и состав правительства. Исполняющим обязанности главы полномочного представительства Бурятии при президенте РФ назначен Игорь Зураев, занимавший до этого должность первого заместителя правительства Бурятии. /news/19/406681/

Справка:

Игорь Зураев родился в городе Ангарск Иркутской области в 1963 году. В 1983 году окончил Омское летно-техническое училище гражданской авиации по специальности - радиотехник; в 1990 году окончил Восточно-Сибирский технологический институт по специальности - инженер-электрик; в 2001 году окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления по специальности - юрист.

Награжден почётными грамотами правительства и Народного Хурала Бурятии, администрации Улан-Удэ. Является членом партии «Единая Россия» со дня её основания, с 1 декабря 2001 года. Женат, имеет сына и дочь.

С 1994 по 2009 годы занимался предпринимательством. С 2009 по 2015 год работал на должности заместителя мэра Улан-Удэ – председателя комитета по социальной политике. В 2015 году был единогласно выбран президентом Торгово-промышленной палаты республики. С 2017 года трудился заместителем председателя правительства Бурятии по экономическому развитию. С 2019 по февраль 2021 года занимал должность первого зампреда правительства республики.
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