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Глава Бурятии утвердил новый состав правительства

Глава Бурятии утвердил новый состав правительства
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Стало известно, как же изменилось обновлённое Алексеем Цыденовым правительство

Глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил новую структуру и состав правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», указ об отставке республиканского правительства Алексей Цыденов подписал в пятницу пятницу, 15 января.

Согласно новой структуре правительства, исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства республики станет Всеволод Мухин. Прежде он занимал должность министра финансов Бурятии.

Первый зампред будет курировать министерства экономического блока: министерство финансов, министерство экономики, министерство промышленности, торговли и инвестиций. При этом к минпрому будут отнесены и функции по привлечению инвестиций. Должность отдельного министра по инвестициям упраздняется.

На должность министра финансов предложен бывший первый заместитель министра финансов Георгий Мадаев.

Екатерина Кочетова будет предложена депутатам Народного Хурала для переутверждения на должность министра экономического развития.

Антон Виноградов, имевший статус заместителя председателя правительства - главы полномочного представительства Бурятии при президенте, возглавит министерство промышленности и инвестиций. Однако в отличие от других зампредов, имеющих самостоятельный статус, находиться Антон Виноградов будет в штате минпрома на ставке министра с зарплатой министра.

Исполняющим обязанности заместителя председателя правительства, отвечающего за работу минимущества, минприроды, минтуризма, минкультуры, назначен Иван Альхеев, который занимал пост главы Тункинского района. В курируемых им министерствах сменится министр природных ресурсов.

У министерства природных ресурсов сменится название, теперь это будет министерство природных ресурсов и экологии. Пост министра займёт Сергей Матвеев, который в настоящее время является президентом Союза охот- и лесопользователей Сибири и Дальнего Востока, экспертом комиссии по общественной оценке, нормативно-правовых актов, качества государственных услуг, антикоррупционной и кадровой работы минприроды России.

Сохранят свои посты глава минимущества Маргарита Магомедова, глава минтуризма Мария Бадмацыренова, глава минкультуры Соёлма Дагаева.

В ведении заместителя председателя правительства Вячеслава Цыбикжапова появится комитет цифрового развития, который возглавляет Валерий Андронов, занимающий должность председателя комитета информационных технологий и документальной связи. Валерий Андронов получит статус члена правительства.

Вячеслав Цыбикжапов продолжит курировать министерство социальной защиты населения, министерство спорта и молодёжной политики, министерство здравоохранения и министерство образования. Руководители этих министерств - Татьяна Быкова, Вячеслав Дамдинцурунов, Евгения Лудупова и Баир Жалсанов - сохранят свои посты.

На посту зампреда правительства за развитие инфраструктуры по-прежнему будет отвечать Евгений Луковников. В его подчинении остаются два министерства: министерство строительства и ЖКХ и министерство транспорта, энергетики и дорожного. Николай Рузавин сохранит пост главы минстроя.

Министр транспорта и энергетики Александр Аюшеев уходит на пенсию.

Исполняющим обязанности главы полномочного представительства Бурятии при президенте РФ назначен Игорь Зураев, занимавший должность первого заместителя правительства Бурятии.

Должность заместителя председателя правительства - министра сельского хозяйства и продовольствия предложено ректору БГСХА Галсану Дарееву. Галсан Дареев находится в отпуске, по его возвращению будет произведена процедура оформления.

Петр Мордовской сохраняет за собой статус зампреда по вопросам безопасности, в его ведение также добавляется курирование минприроды по вопросам лесопользования.

Алексей Мишенин, проходящий обвиняемым по уголовному делу в Новосибирске, освобождён от должности заместителя председателя.


Таким образом, из прежнего состава правительства ушли Алексей Мишенин, Александр Аюшеев (на пенсию) и бывший глава минсельхоза Даба-Жалсан Чирипов. Все остальные так или иначе остались, плюс правительство пополнилось четырьмя новыми лицами (Альхеев, Дареев, Мадаев, Матвеев)
глава Бурятии Алексей Цыденов правительство Бурятии
 
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