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Дмитрий Ивайловский расстался с Избиркомом Бурятии

Дмитрий Ивайловский расстался с Избиркомом Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Указ подписал глава Бурятии

Дмитрий Ивайловский досрочно покинул Избирательную комиссию Бурятии, которую возглавлял около 17 лет. Соответствующий указ 18 февраля подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Досрочно освободить от обязанностей члена Избирательной комиссии Республики Бурятия с правом решающего голоса Ивайловского Дмитрия Александровича. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, - говорится в документе.

Сделано это было на основании письменного заявления Ивайловского.

Как сообщал «Байкал-Daily», Ивайловский заявил о своём уходе с поста председателя избиркома Бурятии в середине января. Он отметил, что уходит с должности по семейным обстоятельствам. 

Вскоре был избран новый председатель избиркома Бурятии. Им стал Александр Акчурин.

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