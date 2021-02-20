Указ подписал глава Бурятии
Дмитрий Ивайловский досрочно покинул Избирательную комиссию Бурятии, которую возглавлял около 17 лет. Соответствующий указ 18 февраля подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Досрочно освободить от обязанностей члена Избирательной комиссии Республики Бурятия с правом решающего голоса Ивайловского Дмитрия Александровича. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, - говорится в документе.
Сделано это было на основании письменного заявления Ивайловского.
Как сообщал «Байкал-Daily», Ивайловский заявил о своём уходе с поста председателя избиркома Бурятии в середине января. Он отметил, что уходит с должности по семейным обстоятельствам.
Вскоре был избран новый председатель избиркома Бурятии. Им стал Александр Акчурин.
Дмитрий Ивайловский расстался с Избиркомом Бурятии
Власть, Фото:
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