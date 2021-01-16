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В Бурятии выбрали председателя избиркома

В Бурятии выбрали председателя избиркома
Власть,  Фото:https://www.bsu.ru/
Заседание комиссии состоялось накануне

На очередном заседании избирательной комиссии избран председатель избиркома Бурятии. Им стал Александр Акчурин, секретарь избирательной комиссии республики.

Александр Акчурин закончил Бурятский госуниверситет по специальности «Юриспруденция», кандидат юридических наук, доцент.

Также был избран секретарь избиркома. Им стала Светлана Орлова, член избирательной комиссии республики с правом решающего голоса, консультант службы правового обучения избирателей, взаимодействия с политическими партиями и средствами массовой информации, обеспечения деятельности контрольно-ревизионной службы избирательной комиссии республики, сообщили в пресс-службе.

Как сообщал «Байкал-Daily», 11 января бессменный председатель избиркома Бурятии Дмитрий Ивайловский заявил о своём уходе. Он добавил, что уходит с должности по семейным обстоятельствам.

Вчера же глава Бурятии Алексей Цыденов отправил в отставку всё правительство. 

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