Глава Бурятии внёс в Хурал кандидатуры членов правительства

Кадровый вопрос правительства Бурятии рассмотрят на внеочередной сессии
Согласно закону Бурятии, Народный Хурал должен дать согласие при назначении заместителей председателя правительства, а также министров финансов и экономики. Только после утверждения парламентом глава Бурятии может подписать указ об их назначении. Всех остальных министров данное требование не касается.
Вопрос одобрения кандидатур членов нового правительства Бурятии рассмотрят на внеочередной сессии Хурала, которая состоится 26 января. В пресс-службе парламента сообщили, что сегодня подписано распоряжение о проведении сессии.
Первым заместителем председателя правительств Бурятии, своей «правой рукой» Алексей Цыденов планирует назначить Всеволода Мухина. Прежде он занимал должность министра финансов Бурятии.
Кандидатура бывшего первого зампреда Игоря Зураева предложена на должность заместителя председателя правительства – главы полномочного представительства Бурятии при президенте. Зураев отправляется из Бурятии в Москву.
Зампредами правительства также предложены кандидатуры Ивана Альхеева (пока ещё главы Тункинского района), Галсана Дареева (пока ещё ректора БГСХА), Евгения Луковникова, Вячеслава Цыбикжапова, Петра Мордовского и Баира Цыренова.
Также депутатам предложены кандидатура Екатерины Кочетовой на должность министра экономики Бурятии, а Георгия Мадаева - на министра финансов Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», новую структуру и состав правительства Алексей Цыденов утвердил накануне, 18 января.
Также на внеочередной сессии будет рассмотрен вопрос, касающийся ответственности владельцев собак за своих питомцев. Речь идет о повышении штрафов за нарушение выгула и порядка регистрации домашних животных.
Помимо этого, рассмотрят вопрос, касающийся патентной системы налгообложения. Внесённый законопроект подготовлен в целях обеспечения перехода максимального количества плательщиков ЕНВД (отмененного с 1 января 2021 года) на патентную систему налогообложения.
Глава Бурятии внёс в Хурал кандидатуры членов правительства
Власть, Фото:
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