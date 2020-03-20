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Иркутская область хочет ввести курортный сбор с иностранных туристов

Иркутская область хочет ввести курортный сбор с иностранных туристов
Власть,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Его планируемый максимальный размер – 100 рублей в сутки

Иркутскую область предлагают включить в перечень регионов Российской Федерации, где введён курортный сбор. С такой инициативой выступил врио губернатора Игорь Кобзев во время ежегодного послания о положении дел в регионе и основных направлениях областной государственной политики на 2020 год.

Максимальный размер сбора может составить 100 рублей в сутки. Полученные средства предлагается сделать целевыми и направить на реконструкцию памятников деревянного зодчества. На территории Иркутской области расположено около 3,5 тысяч таких объектов. Это четверть всех памятников деревянного зодчества России. Многие здания нуждаются в реставрации, сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.

- Тема сохранения архитектурного культурно-исторического наследия является важной для нашего региона. Я дал поручение разработать концепцию сохранения объектов культурного наследия. Полный реестр памятников деревянного зодчества, а также способы их реставрации, должен быть сформирован к 1 июня, – отметил врио губернатора.

- Иркутской области необходимо уделять внимание развитию туризма. Так, количество гостей, прибывающих на территорию региона, должно вырасти в два раза и составить три миллиона человек в год. Наша задача – увеличить не только поток туристов, но и средний чек, и время пребывания в области, – добавил Игорь Кобзев.
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