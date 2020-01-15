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Глава Бурятии примет участие в оглашении послания Путина

Глава Бурятии примет участие в оглашении послания Путина
Власть, 
Алексей Цыденов примет участие в оглашении Владимиром Путиным послания Федеральному собранию

Мероприятие состоится в среду, 15 января. Нынешнее послание станет уже 26-м в новейшей истории России и 16-м лично для Владимира Путина.

В прошлом году президент выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года. В том числе Путин анонсировал новые льготы для многодетных семей, озвучил ряд инициатив, предполагающих серьёзное финансирование государства (расширение программы «Земский доктор», запуск программы «Земский учитель»).



Путин глава Бурятии Алексей Цыденов
 
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