Алексей Цыденов примет участие в оглашении Владимиром Путиным послания Федеральному собранию
Мероприятие состоится в среду, 15 января. Нынешнее послание станет уже 26-м в новейшей истории России и 16-м лично для Владимира Путина.
В прошлом году президент выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года. В том числе Путин анонсировал новые льготы для многодетных семей, озвучил ряд инициатив, предполагающих серьёзное финансирование государства (расширение программы «Земский доктор», запуск программы «Земский учитель»).
Глава Бурятии примет участие в оглашении послания Путина
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