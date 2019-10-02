В Улан-Удэ прибыли и.о. президента AIBA и замминистра спорта России

Сегодня утром в Улан-Удэ, в аэропорту «Байкал» встретили почётных гостей чемпионата мира по боксу среди женщин – и.о. президента международной ассоциации бокса (AIBA) Мохамед Мустасан и заместителя министра спорта России Сергея Косилова.

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