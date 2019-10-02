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В Улан-Удэ прибыли и.о. президента AIBA и замминистра спорта России

В Улан-Удэ прибыли и.о. президента AIBA и замминистра спорта России
Власть, 
Перед церемонией открытия чемпионата они посетят праздник, посвященный Хамбо Ламе Этигэлову

Сегодня утром в Улан-Удэ, в аэропорту «Байкал» встретили почётных гостей чемпионата мира по боксу среди женщин – и.о. президента международной ассоциации бокса (AIBA) Мохамед Мустасан и заместителя министра спорта России Сергея Косилова.


Сегодня в 19:00 в ФСК состоится торжественная церемония открытие чемпионата, увидеть это можно будет в прямом эфире на федеральном канале Матч ТВ. Съёмочная группа уже прибыла в столицу Бурятии. Кроме этого, церемония открытия будет транслироваться на большом экране на площади Советов. Там же пройдёт фестиваль болельщика #WelcometoBuryatia.

- Через пару часов они посетят праздник, посвящённый Хамбо Ламе Этигэлову в Иволгинском районе и другие объекты в районах Бурятии. А вечером они станут частью церемонии открытия в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе минспорта республики.

Праздник в Иволгинском дацане посвящён 255-летию Института Пандито Хамбо Лам, 167 годовщине обретения человеческого рождения Пандито Хамбо Ламой Этигэловым, 17-летию, как Пандито Хамбо Лама Этигэлов находится с нами, и детям шестого поколения, выросших при Хамбо Ламе Этигэлове.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно появился гимн к чемпионату мира, название «Victory waits for you» переводится как «Победа ждёт тебя». Гимн написан на английском языке, однако музыка наполнена бурятским и монгольским колоритом.
спорт бокс
 
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