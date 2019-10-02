В Улан-Удэ на чемпионат мира по боксу приехал «Матч ТВ»

В Улан-Удэ полным ходом идёт подготовка к церемонии открытия XI чемпионата мира по боксу среди женщин, которое состоится сегодня в 19:00 в ФСК. Увидеть это можно будет в прямом эфире на федеральном канале Матч ТВ. Съёмочная группа уже прибыла в столицу Бурятии. Фото фургонов съёмочных группы у стен ФСК директор государственного цирка Бурятии Наталья Борисова.
- Матч TV!!! AIBA!!! ЧМ!!! - написала она в Facebook
Кроме этого, церемония открытия будет транслироваться на большом экране на площади Советов. Там же пройдёт фестиваль болельщика #WelcometoBuryatia.
Всего в церемонии открытия примут участие более 900 артистов лучших творческих коллективов Бурятии. Также, впервые в республике, будет использована 6D-технологии.
Сами поединки покажут каналы «Матч. Страна» и «Матч. Боец», а также за рубежом.
В Госавтоинспекции Бурятии сообщили, что в период проведения чемпионата мира будет ограничено движение автомобилей около ФСК.
- Движение транспортных средств около физкультурно-спортивного комплекса будет ограничено от пересечения с улицей Маяковского до пересечения с улицей Спортивная, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», для чемпионата мира по боксу в Бурятии написали гимн.