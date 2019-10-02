В Улан-Удэ на чемпионат мира по боксу приехал «Матч ТВ»

Как сообщал «Байкал-Daily», для чемпионата мира по боксу в Бурятии написали гимн





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В Улан-Удэ полным ходом идёт подготовка к церемонии открытия XI чемпионата мира по боксу среди женщин, которое состоится сегодня в 19:00 в ФСК. Увидеть это можно будет в прямом эфире на федеральном канале Матч ТВ. Съёмочная группа уже прибыла в столицу Бурятии. Фото фургонов съёмочных группы у стен ФСК директор государственного цирка Бурятии Наталья Борисова.- Матч TV!!! AIBA!!! ЧМ!!! - написала она в FacebookКроме этого, церемония открытия будет транслироваться на большом экране на площади Советов. Там же пройдёт фестиваль болельщика #WelcometoBuryatia.Всего в церемонии открытия примут участие более 900 артистов лучших творческих коллективов Бурятии. Также, впервые в республике, будет использована 6D-технологии.Сами поединки покажут каналы «Матч. Страна» и «Матч. Боец», а также за рубежом.В Госавтоинспекции Бурятии сообщили, что в период проведения чемпионата мира будет ограничено движение автомобилей около ФСК.- Движение транспортных средств около физкультурно-спортивного комплекса будет ограничено от пересечения с улицей Маяковского до пересечения с улицей Спортивная, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Бурятии.