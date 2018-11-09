Тимур Цыренжапов проходит конкурс на гендиректора фонда капремонта Бурятии

Ему остался третий этап
Тимур Цыренжапов прошёл второй этап конкурса на вакантную должность руководителя Фонда капитального ремонта Бурятии. Квалификационный экзамен на втором этапе проходил в дистанционном режиме в автоматизированной системе, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.
Состоялось тестирование на знание законодательства Российской Федерации. По его итогам претендент Цыренжапов набрал 47 баллов.
Таким образом, он успешно прошёл тестирование и был допущен к третьему этапу конкурса.
Сегодня Тимур Цыренжапов временно исполняет обязанности генерального директора НО «Фонд капитального ремонта». Как сообщал «Байкал-Daily», он был назначен в июне 2018 года. Прежде занимал пост начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа.
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