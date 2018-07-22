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По инициативе Наговицына и Дамдинова хотят повысить штрафы за костры

По инициативе Наговицына и Дамдинова хотят повысить штрафы за костры
Власть,  Фото:pixabay.com
Граждане, которые нарушат противопожарные правила во время чрезвычайных ситуаций, заплатят в два раза больше

За нарушение правил пожарной безопасности во время чрезвычайной ситуации граждан скоро смогут оштрафовать на пять тысяч рублей, а юрлиц — на 500 тысяч. Сейчас наказание вдвое меньше. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение Госдумы, сообщает «Парламентская газета».

Законопроект подготовлен группой депутатов и сенаторов, в том числе сенатора, экс-главы Бурятии, Вячеслава Наговицына и депутата Госдумы от республики Алдара Дамдинова.

Вячеслав Наговицын пояснил, что 80 процентов пожаров связаны с человеческим фактором. Например, пал сухой травы, разжигание костров.

- Мы предложили установить обязанность граждан соблюдать ограничения по пребыванию в лесах в период режима чрезвычайной ситуации и ввести штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в этих условиях, — сказал Вячеслав Наговицын.

Приказом минприроды России, принятым в сентябре 2016 года, утверждён Порядок ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Если из-за лесных пожаров объявлена чрезвычайная ситуация или особый противопожарный режим, людям не рекомендуется ходить в лес. Запрет действует, если установлен IV или V класс пожарной опасности — то есть по прогнозу пожароопасная ситуация в лесу не улучшится в течение ближайших пяти дней.

Для нарушителей законодательство предусматривает максимальное наказание в виде профилактической беседы. А если человек решил пожарить шашлык во время чрезвычайной ситуации, его ждёт такой же штраф, как и в неопасные периоды — от 1,5 до трёх тысяч рублей. Однако в действующей редакции КоАП предусмотрена ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима. Штрафы здесь в два раза больше, чем в обычное время. Предлагается установить такую же повышенную ответственность для тех, кто решил разжечь костёр или палить траву и во время ЧС. Штраф составит для граждан от четырёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, для юрлиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

- В пожароопасный период и в режим чрезвычайной ситуации рекомендуется воздержаться от походов в лес. Обычно ЧС объявляется во время аномальной жары, и даже непогашенный окурок может привести к большой беде, — сказал «Парламентской газете» один из авторов законопроекта, депутат Госдумы от Бурятии Алдар Дамдинов.

По его мнению, если по вине гражданина возникает пожар, то ему надо платить гораздо больше: «Штраф будет исчисляться не тысячами, а миллионами рублей».

Сейчас по закону виновник пожара оплачивает расходы на его тушение. Например, за прошлогодние четыре пожара в Бурятии местные жители по решению суда должны заплатить в бюджет республики 230 тысяч рублей. В 2018 году с начала пожароопасного сезона в Бурятии составлено уже более 1300 протоколов о нарушениях правил пожарной безопасности.
 
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